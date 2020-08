Diego Buonanotte y la inquietud por su futuro: “No me había tocado en mi carrera llegar tan justo al fin de mi contrato”

Desde su llegada en julio de 2016, Diego Buonanotte se transformó en una pieza clave para Universidad Católica y así lo demostró con los cinco títulos obtenidos en este tiempo. Sin embargo, en los últimos dos procesos perdió espacio y la incertidumbre sobre su continuidad para el próximo año crece con el paso de los días.

Así al menos lo expresó el argentino este martes en conferencia de prensa. “No me había tocado en mi carrera llegar tan justo al fin de mi contrato sin saber qué va a pasar con mi futuro, y es difícil de llevar, pero se entiende por todo lo que esta pasando”, dijo.

Hay que recordar que el contrato del “Enano” con los estudiantiles termina en diciembre de 2020 y que todavía no existen acercamientos con la dirigencia que encabeza Juan Tagle.

El extremo, además, reveló algunos aspectos de su preparación a lo largo de estos meses y sus deseos de ser titular en el esquema de Ariel Holan. “Durante el entrenamiento en casa me preparé de la mejor forma y cuando esto parta -a fines de agosto- quiero arrancar de titular. Yo me preparo para jugar donde el técnico (Ariel Holan) me necesite. Puedo jugar en cualquier posición en la cancha”, complementó.