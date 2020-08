Ex dirigido de Ronald Koeman criticó la llegada del holandés al Barcelona de Arturo Vidal

Ronald Koeman lleva apenas un días como técnico del Barcelona y de inmediato llegaron las críticas. El holandés de 57 años y el quinto DT de esta nacionalidad en la historia del club llega con la tarea de reestructurar un plantel golpeado por el fracaso que significó quedar fuera de la UEFA Champions League a manos del Bayern Munich.

Gerard Deulofeu, extremo que milita en el Watford y que coincidió con el neerlandés en Everton, tuvo duros cuestionamientos hacia su ex jefe. “No me aportó nada en los seis meses que estuve con él en el Everton. Ya veremos cómo le va al Barça“, expresó en el programa Club de la Mitjanit, de Catalunya Radio.

Respecto al delicado momento deportivo que vive el conjunto donde milita Arturo Vidal, el jugador fue escueto y tajante: “El Barça no me da ninguna pena. Ahora mismo me es absolutamente igual“, cerró.