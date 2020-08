Sin precedentes: Equipos de la NBA deciden no jugar en protesta por la violencia policial

Lo que está ocurriendo en la NBA no tiene precedentes. Nunca en la historia la liga más importante de básquetbol a nivel mundial había sufrido un boicot de este tipo. Es que los jugadores de los Milwaukee Bucks decidieron no presentarse al quinto partido de su serie frente los Orlando Magic en protesta ante la violencia policial en las protestas antirracistas que se llevan a cabo en Estados Unidos. Y no fueron los únicos.

Al ver la medida que tomaban sus rivales, el equipo de Orlando Magic decidió emularlos y se retiró de la cancha, donde estaban entrando en calor, y se encerraron al camarin. Incluso todos los equipos que debían jugar este miércoles se adhirieron a la medida: Los Ángeles Lakers, Portland Trail Blazers, Huston Rockets y Oklahoma Thunder.

Las reacciones ante la medida son diversas.Alex Lasry, propietario de los Bucks, por ejemplo, sostuvo: “Algunas cosas son más importantes que el baloncesto. La posición adoptada hoy por los jugadores y la organización demuestra que estamos hartos. Suficiente es suficiente. El cambio debe ocurrir. Estoy increíblemente orgulloso de nuestros muchachos y respaldamos al 100% a nuestros jugadores, listos para ayudar y lograr un cambio real”.

Por su parte Pau Gasol, basquetbolista catalán que militase en la NBA, también se sumó a la lista de jugadores que reaccionaron ante el valiente boicot de los Bucks y lo hizo con el mensaje: “Orgulloso de mis hermanos”.