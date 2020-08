Histórico de Argentina reveló: “Estuve a punto de ir a Colo Colo, me vinieron a buscar y era una oferta muy buena”

Sergio Goycochea, ex arquero y leyenda de la Selección de Argentina, dialogó con el programa “Conversando en casa” y reveló que estuvo muy cerca de jugar en un equipo importante del fútbol chileno.

“A principios del ’94 estuve a punto de ir a Colo Colo. Me vinieron a buscar y era una oferta muy buena, pero en ese año, justo en el ’93 se había jugado las Eliminatorias y el torneo argentino se había atrasado. Nosotros (Argentina) fuimos al repechaje y se aplazaron algunas fechas de diciembre a enero de 1994″, dijo.

Sobre ese punto, el otrora jugador detalló que el deseo de ir y salir campeón con River Plate fue más fuerte. “Cuando me vino a buscar a Colo Colo, faltaban esas cuatro fechas por jugarse y con River estábamos con grandes posibilidades de ser campeón. Fue entonces que le dije que no a Colo Colo por tener esa posibilidad de logro con River, lo que finalmente se me cumplió, porque fuimos campeones”, sostuvo.

“Esto nunca lo conté y fue un ofrecimiento cierto, no es que te esté contando sobre que había una posibilidad“, sentenció el dos veces campeón de América.