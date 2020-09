Claudio Bravo argumentó las razones que lo hicieron fichar en el Real Betis de Manuel Pellegrini

Durante este jueves Real Betis presentó a los refuerzos para esta temporada, entre los cuales está Claudio Bravo, quien firmó un contrato por dos años.

En medio de la conferencia de prensa, el chileno reveló los motivos que lo hicieron fichar en el cuadro que dirige su compatriota Manuel Pellegrini. “Para mí, fue una decisión sencilla de tomar y pasa por esto: ver cosas muy buenas. Participé muchos años en La Liga. Me tocó sufrir y disfrutar al Betis en el otro lado, ya sea en el campo con la afición y por todo lo que conlleva la ciudad que los mueve desde atrás”, dijo.

“Cuando uno visualiza esas cosas, ve que hay buenos compañeros, hay un técnico de pergaminos, ideas claras también te motiva a estar acá. Muchos de nosotros dejamos de lado la parte económica”, agregó el arquero, quien también apeló a la familia para arribar a Andalucía.

“Siempre he querido acompañar el tema deportivo con lo familiar y enlazar ambas cosas. Dimensionamos las cosas positivas que tiene estar hoy acá. El Betis tiene unas condiciones increíbles para que todo vaya bien en todo sentido y tiene una fuerza que no cualquier equipo tiene: a una gente atrás. En Sudamérica valoramos mucho que el aficionado esté cerca tuyo, te presione y te aliente. Eso te mantiene en alerta, no te deja relajarte”, argumentó.