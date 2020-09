Gualberto Jara: “Sumamos ante un rival difícil. Hemos mejorado”

El entrenador de Colo Colo, Gualberto Jara, mostró cierta conformidad este sábado con el empate 0-0 ante “un rival difícil” como Unión La Calera, en un discreto partido disputado en el Estadio ‘Nicolás Chahuán Nazar’ por el Campeonato Nacional.

A la hora de analizar la brega en el recinto ‘cementero’, el estratega de origen paraguayo declaró que “tenemos que sumar puntos y hoy se trataba de un rival difícil, y sumamos. Vamos a seguir trabajando, viene competencia internacional, y trataremos de ir subiendo nuestro nivel de juego”.

“No estamos conformes, queríamos llevarnos los tres puntos. Hemos mejorado, especialmente en la actitud, el ritmo de juego y la intensidad”, agregó.

Consultado cuándo el ‘Cacique’ alcanzará un buen rendimiento, Jara dijo que “ojalá fuese la próxima semana, pero es difícil. El nivel físico no está al mismo nivel en todo el plantel, no hay equilibrio, y eso debemos ir ajustándolo en plena competencia, sobretodo en base al ritmo de juego que pretendemos”.

“Trataremos de dosificar en la medida que sea posible, pero indudablemente, cuatro o cinco fechas seguro que nos va a llevar a tomar un nivel más adecuado de lo que exige Colo Colo”, complementó.

Por otro lado, respecto a su continuidad y los nombres que aparecen para tomar el banco, el técnico del elenco ‘popular’ fue claro en señalar que “tengo el respaldo del trabajo de los jugadores… A mí me dijeron que sigo hasta diciembre y el ruido externo no me preocupa”.

Para terminar, Gualberto Jara habló de la dependencia en el ataque de Esteban Paredes, luego de sumar un nuevo encuentro sin marcar.

“Es un tema que debemos ir afinando. Indudablemente que Paredes es una garantía de gol, pero es algo que debemos mejorar para estar más tranquilos en los partidos, si no convertimos y el rival sí lo hace, eso no debe suceder”, sentenció.