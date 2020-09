Patricio Yáñez no duda: “No sé si este sea el peor Colo Colo de la historia, pero sí el peor que he visto”

Colo Colo cayó 2-0 ante Athletico Paranaense y enredó sus opciones en la Copa Libertadores. El resultado no sólo lo complica en lo deportivo, sino que suma otro elemento a una temporada nefasta y paupérrima.

Sin ir más lejos: la chance más clara de los albos llegó al minuto 90 mediante un remate de Felipe Campos. Más allá de eso, no hubo y si no fuese porque los brasileños bajaron notoriamente el ritmo tras los autogoles del mismo zaguero y Gabriel Suazo, la historia habría sido peor.

Patricio Yáñez, panelista de Deportes en Agricultura, repasó el desempeñó del “Cacique” en Paraná y ahondó su postura crítica. “No sé si este es el peor (Colo Colo) de la historia, pero sí el peor que he visto desde que regrese a Chile. Lo peor que he visto en un equipo de Colo Colo fue lo que mostró ayer”, dijo.

“Bajísimo el nivel“, complementó.