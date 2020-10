¿Y Elías Figueroa? Revista “France Football” entregó la lista de nominados a mejor central de la historia

Durante este lunes la revista especializada “France Football” publicó el listado de 10 candidatos para formar el “Ballon d’Or Dream Team“.

Entre los aspirantes al puesto de defensa central, figuran leyendas como Franz Beckenbauer (Alemania), Franco Baresi (Italia), Fabio Cannavaro (Italia), Bobby Moore (Inglaterra), Daniel Passarella (Argentina), Matthias Sammer (Alemania), Marcel Desailly (Francia), Gaetano Scirea (Italia), Ronald Koeman (Holanda) y Sergio Ramos (España).

Sin embargo, entre los lectores del reconocido medio extrañaron a un chileno: Elías Figueroa. El ex referente de la Roja, Peñarol e Internacional de Porto Alegre es el gran ausente de la lista y así lo hicieron sentir los internautas.

The 10 nominees as best centre back of all time ! #BOdreamteam https://t.co/dOeHb2zxwR pic.twitter.com/8Ub7FYKy0Y

— France Football (@francefootball) October 5, 2020