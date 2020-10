Paulo Díaz y duelo de la Roja ante Uruguay: “Estamos preparándonos para ir a ganar allá”

Los defensores y hermanos Paulo y Nicolás Díaz enfrentaron este martes los micrófonos en la selección chilena para adelantar los cruces con Uruguay, en Montevideo, y ante Colombia, en Santiago, en el arranque de las Clasificatorias sudamericanas al Mundial de Qatar 2022.

El jugador de River Plate, con mayor experiencia que Nicolás en el combinado, declaró en rueda de prensa telemática que “es importante el roce de partidos, aunque uno es un jugador diferente cuando llega a la selección (…) He jugado en todos los puestos de la defensa y me da igual en el lugar que me pongan”.

“Me conozco bien con mis compañeros, pero veremos con el transitar de los entrenamientos cómo me siento y cómo rindo”, agregó el lateral del cuadro ‘millonario’.

En cuanto a la presencia de su hermano en el combinado, Paulo dijo que “Nicolás y Tomás Alarcón deben adaptarse bien, pero los más grandes los estamos ayudando y en los entrenamientos se ha visto que se están acoplando”, agregó, apuntando también a la presencia del jugador de O’Higgins, quien recién hace un año debutó por la ‘Roja’.

Ante el escenario de jugar sin público, el ex Palestino y Colo Colo señaló que “no me gusta, eso te da otra intensidad mental y es raro jugar con el estadio vacío. Jugaremos con una selección complicada, pero vamos a intentar ganarle a Uruguay”.

Para terminar su locución, Paulo Díaz indicó que “para toda selección el roce es importante. Nos vamos a enfrentar a Uruguay en una situación rara, sin público, pero estamos preparándonos para ir a ganar”.