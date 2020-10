Colo Colo mira al campeón uruguayo para encontrar al reemplazante de Matías Zaldivia

Información de Cristian Alvarado

Hace un mes Matías Zaldivia sufrió la rotura del tendón de Aquiles y le dio otra mala noticia al alicaído Colo Colo. Debido a la grave lesión del argentino, el elenco de Macul puede traer a un refuerzo para suplir su ausencia y la dirigencia mira hacia Uruguay para concretar la operación.

Deportes en Agricultura se enteró del interés de la directiva por Maximiliano Falcón, defensa de 23 años que pertenece a Rentistas, reciente campeón del torneo charrúa. En diálogo con este medio, el jugador no escondió sus deseos por llegar al “Cacique”.

“Mi representante me comentó el tema de que Colo Colo me quería. Me encantaría (ir a Colo Colo), sería mi primera salida al exterior y en crecimiento personal sería muy importante ir a un club como Colo Colo. Sería muy bueno, lo último que sé es que se está negociando”, expresó.

El “Peluca” -como es apodado por su frondosa cabellera- tiene referencias muy cercanas sobre el conjunto nacional. “Tengo como compañero a Damián Malrrechaufe (N. de la R: jugó en Colo Colo durante el segundo semestre de 2013) y me dijo que era un club muy grande, que si tenía la posibilidad y la suerte de contratarme, iba a ser muy bueno en el crecimiento personal. Me parece que es un muy lindo club seguido por muchas personas”, manifestó.

Falcón, además, dio algunas características de su juego. “Me considero un defensa con buena técnica y salida al ataque. Me gusta romper líneas y atacar, me considero un defensa rápido; no soy tan alto pero voy bien de arriba. Soy derecho, pero juego por la izquierda y si tengo que elegir, me acomoda más la línea de cuatro, pero no tengo problemas si es con línea de tres”, cerró.