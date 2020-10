“Chile necesita evolucionar”: Guillermo Maripán también sacó la voz en la antesala del Plebiscito Constitucional

A pocos días de la realización del Plebiscito Constitucional que decidirá si se escribirá o no una nueva Carta Magna, Guillermo Maripán utilizó sus redes sociales y sacó la voz respecto a su postura como también la situación que vive Chile.

“Como país estamos viviendo un momento histórico donde tendremos la oportunidad de mostrarle al mundo y a nosotros mismos que somos capaces de realizar este proceso con respeto, educación, valores y sin violencia“, sostuvo el defensa del AS Mónaco, quien no participará en la votación por no inscribirse. “Desde la distancia los invito a participar pacíficamente de este proceso único en Chile”, sumó.

A pesar de no revelar su opción de manera explícita, “Memo” llamó a la evolución del país. “Todos sabemos que Chile necesita evolucionar, aprobar nuevas reformas y este es un paso necesario para lograrlo. Queramos y valoremos nuestro hermoso país”, cerró.

El zaguero de la Roja se sumó a Gary Medel, quien expresó que votará “Apruebo”.