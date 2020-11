Arturo Vidal y duelo con el Madrid en Champions: “Espero que mañana pueda celebrar la victoria”

Arturo Vidal atendió este lunes a los medios de prensa en España, en la previa del duelo que protagonizarán mañana Real Madrid y el Inter de Milán por la Champions League.

Vidal afirmó que “es un partido lindo. Yo pasé dos grandes años en el Barcelona, así que espero que mañana pueda celebrar la victoria con los seguidores del Inter y los del Barça“, según consigna Marca.

Sobre su falta de gol en el regreso al fútbol italiano, el “King” sostuvo que “aún no he marcado, pero trabajo cada día en lo que me pide el entrenador para que llegue el gol”.

Sobre sus experiencias previas enfrentando al conjunto “merengue” con el Bayern Múnich, el volante indicó que “fueron dos veces que nos cruzamos con el Madrid y no pudo ser. Pero bueno, este verano acabé feliz porque el Bayern ganó la Champions”.

Vidal sería titular mañana en el Inter de Milán, que visitará al Real Madrid a las 17:00 horas de Chile, en partido por la tercera fecha del Grupo B de la Champions League.

Agencia Uno