Estados Unidos le dio una mala noticia a la Roja y Reinaldo Rueda

Hace pocas semanas Sebastián Soto, delantero nacido en Estados Unidos, de padre chileno y madre mexicana; conversó con el sitio neerlandés NH Sport respecto a la opción de jugar por los norteamericanos o la Roja.

“Cuando me llamen a una convocatoria de Estados Unidos o Chile, tendré que decidir. Francamente, todavía estoy en un 50/50. La decisión está cerca, creo que la tomaré en los próximos días o semanas”, dijo en dicha oportunidad.

Y dicho veredicto llegó este martes, pero no fue favorable para la Selección y Reinaldo Rueda. La escuadra de Gregg Berhalter entregó la nómina para los amistosos ante Gales y Panamá; donde precisamente apareció el jugador del Telstar de la Segunda División de Países Bajos.

A través de las redes sociales, el atacante no escondió su felicidad.

The #USMNTisBack! 🙌

Gregg Berhalter has named a 24-player roster for the 🇺🇸’s November camp in Europe.

The #USMNT will face 🏴󠁧󠁢󠁷󠁬󠁳󠁿 on Nov. 12 in Swansea and 🇵🇦 on Nov. 16 in Wiener Neustadt, Austria.

Let’s GOOOOOOOOOOOOOOO!

— U.S. Soccer MNT (@USMNT) November 3, 2020