“Maradona no está en condiciones de asumir un rol protagónico; está siendo usado y su entorno tiene que cambiar de forma urgente”

Durante la mañana de este miércoles Leopoldo Luque, médico de cabecera de Diego Maradona, entregó el parte médico del técnico de Gimnasia y Esgrima de La Plata, quien fue operado por un hematoma subdural en la Clínica Olivos. “La evolución de Diego va sin ningún tipo de complicaciones. Se encuentra sin ningún tipo de déficit neurológico o complicación. Tiene un excelente postoperatorio. Los parámetros de postoperatorio mejoraron. Mejoró de la anemia, estabilizaron ese aspecto, y le retiramos el drenaje”, dijo.

Martín Liberman, periodista y amigo del ’10’, habló con Deportes en Agricultura y destacó la importancia del astro para la sociedad argentina. “Es nuestro prócer, bandera, ídolo. Es el tipo que nos defendió ante el mundo, el que insultó a los napolitanos cuando pifiaron el himno en el Mundial de Italia, el que le ganó a los ingleses, el del gol con la mano… Diego es todo para nosotros“, sostuvo.

“Maradona es indestructible, tiene un organismo que no es el promedio de la humanidad, de lo contrario no estaría entre nosotros y sorteó un obstáculo con bastante holgura“, complementó el comunicador, quien criticó duramente al entorneo del ex Barcelona, Napoli y Boca Juniors.

“Su salud es muy frágil, endeble. Muchas veces callé, pero decidí no callar más. Tenemos que decir que Diego no está en condiciones de asumir un rol protagónico como significa ser un entrenador de fútbol profesional. Diego está siendo usado, no tiene conciencia de lo que está pasando en sus redes sociales“, expresó.

El ex rostro de Fox Sports siguió con su postura y apeló al amor de la familia para que “D10S” salga adelante. “Su entorno tiene que cambiar de forma urgente; reducirlo a sus hermanos, hermanas, y a todos los hijos. Ni siquiera sus ex mujeres, su abogado no está resultado porque está pensando más en la marca Maradona que en protegerlo”, argumentó.

“Diego Maradona no está en condiciones de hacer nada de lo que está haciendo, parece un abuelito y apenas tiene 60. Camina lento, le cuesta expresarse, tiene trastornos depresivos y de ansiedad. Hay un montón de gente que le hace mal, que lo exprime”, cerró Liberman.