Seijas: “Chile no debe entrar pensando que Venezuela será fácil; eso puede ser contraproducente”

Tres derrotas consecutivas, cero gol a favor. El inicio de las Clasificatorias Sudamericanas para Venezuela ha sido desastroso y el partido ante Chile, programado para este martes a las 18 horas, asoma como esencial para enmendar el rumbo. Es más: la prensa de dicho país sostuvo que una eventual derrota ante la Roja los dejaría casi fuera de Qatar 2022, pese a que esto recién comienza.

Luis Manuel Seijas, ex volante de la “Vinotinto”, conversó con Deportes en Agricultura y mostró toda su fe hacia la escuadra que dirige el portugués José Peseiro. “Uno tiene que pelear hasta el final. Obviamente no es lo ideal no poder sumar, pero mirando como está la tabla y viendo que todavía no se rompe porque van cuatro fechas, hay que sumar y en casa siempre hay que ganar. Si no, se seguirá intentando y peleando, pero es un panorama más complicado que al principio“, dijo.

“Ese tema de venir heridos, criticados y que en algún momento le pasó a Chile, a veces toca a los jugadores. Esperemos que (Salomón) Rondón pueda marcar, que (Yeferson) Soteldo haga lo que sabe hacer”, complementó el mediocampista, quien le envió una advertencia a Alexis, Vidal y compañía. “Lo que más debe cuidar Chile es no entrar pensando que Venezuela perdió tres partidos y que será fácil, porque eso puede ser contraproducente“, manifestó.

El jugador perteneciente a los registros de Independiente de Santa Fe también resaltó las diferencias de Caracas con otras ciudades de Venezuela y cómo podrían afectar al desarrollo del encuentro. “Caracas es un valle, es un clima primaveral. Cuando va a otros lugares como Puerto La Cruz, Puerto Ordaz, hay una humedad y un calor mucho más fuerte y se siente mucho más. No es una ventaja, pero jugar en Caracas no representa un tema tan complicado como puede resultar el tema del clima“, sentenció.