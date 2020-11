Gustavo Quinteros detalló las dificultades para fichar jugadores en Colo Colo

Las lesiones y mal momento en el Campeonato Nacional tienen muy complicado en Colo Colo. Los albos son penúltimos con 14 puntos y para peor, también ha tenido dificultades en lo que respecta a los refuerzos.

Sin ir más lejos, Maximiliano Falcón ha sido la única cara nueva en la segunda rueda y por ahora no asoma ninguna otra. El técnico Gustavo Quinteros, en conferencia de prensa, reconoció las trabas para incorporar futbolistas.

“Está difícil conseguir un jugador que esté libre o que pueda salir de su club, que esté dentro del presupuesto y que nos dé más de lo que ya tenemos. No tenemos nada concreto, pero la dirigencia se está moviendo”, sostuvo.

Sobre la misma línea, el argentino-boliviano optó por la mesura en cuanto a posibles nombres se refiere. “No quiero dar nombres para no crear falsas expectativas. A veces no están disponibles los nombres que uno quiere para reforzar. Si no podemos incorporar vamos a tener que trabajar durísimo para recuperar jugadores”, manifestó.