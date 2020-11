Pablo Mouche y el duro presente de Colo Colo: “Tenemos que poner huevos y sacar esto adelante”

El héroe del triunfo de Colo Colo por 2-1 ante Audax Italiano, el argentino Pablo Mouche, comentó lo que fue la victoria de los albos y analizó el duro presente de su equipo, que marcha penúltimo en el Campeonato Nacional 2020.

“El grupo sabe lo que se está jugando, sabe la posición en la que estamos. No es el mejor y es incómodo, a nadie le gusta, pero tenemos que ser hombres y poner los huevos sobre la mesa. Aceptar que estamos en esta situación y sacar esto adelante”, dijo tras el partido a CDF.

Respecto al cambio de mentalidad y juego con la llegada de Gustavo Quinteros, el ex Boca Juniors cerró diciendo que “sentimos que hubo un cambio en el fútbol y creo que lo que nos está faltando e ser más regulares. Tenemos partidos donde no nos salen las cosas, por eso los resultados no se dan”.