Manuel Pellegrini alabó a Claudio Bravo por su desempeño con la ‘Roja’

El entrenador del Real Betis, Manuel Pellegrini, destacó este sábado el desempeño del arquero Claudio Bravo en los partidos del seleccionado chileno ante Perú y Venezuela por las Clasificatorias al Mundial de Qatar 2022.

El ‘Ingeniero’ alabó a su portero titular y celebró su regreso a suelo español, luego de su paso por el combinado que dirige Reinaldo Rueda.

“Me alegro mucho por Claudio Bravo y porque haya vuelto a la selección chilena. Es un jugador importante para la Selección y me alegro de que esté de vuelta”, expresó en la rueda de prensa previa al cruce liguero del lunes 23 ante el Athletic de Bilbao.

“(Bravo) Demostró su disponibilidad y tuvo una actuación importante contra Perú. Es el mejor portero de Chile”, añadió.

Ya de cara al cruce con al Athletic, Pellegrini lamentó la baja de Sergio Canales, una de sus figuras. “Está molesto, puede estar un tiempo fuera pero anímicamente está bien. Estas cosas pasan, tratará de recuperarse lo antes posible. Es muy importante, llegaba jugando a un alto nivel. Pero hay un plantel, y veremos cómo lo podemos reemplazar”, dijo.

Para finalizar, el técnico chileno no escondió su incomodidad luego que desde La Liga española le abrieran un expediente por sus críticas al VAR.

“Yo no sé porque abrieron una investigación (…) Uno puede hacer críticas con respeto sobre lo que pasó en un partido. Lo mío fue un análisis sobre el VAR y las decisiones, no me refería a temas de honestidad. En cinco decisiones, el VAR cobró cinco situaciones en contra nuestras”, sentenció.

Real Betis, séptimo con 12 puntos en la liga española, visitará al Athletic, decimocuarto con nueve unidades, el lunes 23 desde las 17:00 horas (de Chile).