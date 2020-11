Jugadora española que no homenajeó a Maradona acusó amenazas de muerte

Paula Dapena es una jugadora española que milita en el Viajes Interrías FF de la tercera división del fútbol femenino hispano y durante este fin de semana hizo noticia por su negativa a homenajear a Diego Maradona.

En medio de los reconocimientos para el fallecido astro argentino, la futbolista se sentó en la cancha y dio la espalda. “Por las víctimas no se guardó un minuto de silencio, entonces, obviamente no estoy dispuesta a guardar un minuto de silencio por un maltratador y que no se haga por las víctimas“, sostuvo.

Sin embargo, esto ha generado en las últimas horas una ola de descalificaciones e incluso amenazas de muerte hacia la deportista, según lo consignado por el diario Marca.

“Volvería a hacerlo, sin duda ninguna. En mi club están todos conmigo. He recibido mucho apoyo en redes sociales y mucho cariño, pero también he recibido amenazas de muerte tanto yo como algunas de mis compañeras de equipo“, expresó Dapena, quien intuía que su gesto podría generar este tipo de respuestas.

“Las redes sociales son así: es mejor esperárselo que no para no asustarte. Para mí Maradona era un jugador espectacular, pero como persona dejaba mucho que desear y para mí hay que tener unos valores por encima de las habilidades”, cerró.