Christiane Endler sumó otra importante nominación en Europa

Christiane Endler, arquera del París Saint Germain y capitana de la Roja, sumó otra nominación a su brillante 2020.

La chilena es una de las opciones para formar parte del equipo ideal de la UEFA mediante una votación abierta en el sitio oficial de la entidad a cargo del balompié europeo.

La tarea, eso sí, no será para nada fácil ya que compite con la sueca Hedvig Lindahl del Atlético de Madrid, la española Sandra Paños del Barcelona, la neerlandesa Sari Van Veenendaal del PSV Eindhoven y la francesa Sarah Bouhaddi de Olympique Lyon. Esta última, además, fue la campeona de la reciente Champions League femenina.

Así las cosas, la guardavallas nacional sumó su segunda nominación en cuestión de semanas tras figurar como una de las alternativas al premio The Best que entrega la FIFA.

December 1, 2020