Aued se deshizo en elogios para Saavedra: “Es un gran chico, me encanta la humildad que tiene”

Luciano Aued, volante de Universidad Católica, conversó con Deportes en Agricultura y además de analizar la clasificación a los cuartos de final de la Copa Sudamericana, se deshizo en elogios para uno de sus compañeros: Ignacio Saavedra, su colega de dupla en el mediocampo.

“Me encanta y me gusta la humildad que tiene. El profesionalismo, el reproche constante de querer mejorar, haber jugado tanto tiempo en ese puesto es algo muy importante, tener esa autocrítica y ganas de mejorar. Lo he visto cada vez que le preguntan de la Selección, él no se apura y entiende que son procesos y momentos que ya le va a llegar. Eso habla de una madurez de él y una forma de interpretar, sobre todo de querer crecer, que es muy importante para un futbolista. Deseo de todo corazón que haga una carrera, es un gran chico y le tengo un gran aprecio”, dijo.

“Luli”, además, tuvo escuetas palabras para Walter Montillo, quien anunció su retiro de la actividad para el final de la temporada. “Es un gran jugador y si se retira del fútbol es una gran pérdida porque es uno de lo jugadores que juegan bien, que interpreta y juega de una manera linda. Por ese lado, quiero felicitarlo por la carrera que hizo, pero después mucho no nos fijamos en el rival. Hacemos una autocrítica nosotros y sabemos que tenemos cosas por mejorar”, expresó.

¿Se imagina a Colo Colo en la B? Por ahora, el argentino se desentiende del drama albo. “Falta muchísimo y la verdad no sé qué pasará por delante. Sí espero que nosotros logremos el objetivo. Lo que hagan los demás le corresponderá a cada uno”, cerró.