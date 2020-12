Walter Montillo y la decisión de retirarse en enero: “No tiene vuelta atrás”

Walter Montillo dialogó con el programa “100% Azules” y ratificó su decisión de retirarse del fútbol una vez que finalice su contrato con Universidad de Chile, es decir, el 31 de enero de 2021.

“Mi retiro no tiene vuelta atrás; fue por un tema de tiempo. Mi hijo mayor ya sabe que va a estudiar allá (Argentina). Queda sólo disfrutar de mis compañeros, de los que trabajan en el club, de ustedes (prensa)”, sostuvo.

Bajo esa línea, el volante detalló los aspectos que lo llevaron a esa determinación. “Se dilató mucho el tema de mi renovación. Yo lo único que había pedido era un plazo. Si bien se podría haber extendido un año más, no pasó y me voy feliz, no tengo nada que reprochar”, expresó.

¿Existe alguna opción de echar pie atrás? “En este momento priorizo a mi familia por encima del fútbol y además no sería ético de mi parte dar marcha atrás“, justificó la “Ardilla”, quien reconoció que en estos días recibió ofertas de algunos ex equipos.

“Me han llamado de Cruzeiro, de Tigre, pero estaría faltando a mi palabra y yo prometí que esta iba a ser mi última camiseta”, cerró.