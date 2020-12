Javier Parraguez y el mal momento de Colo Colo: “Mi mamá es hincha y si ella me crítica, qué puedo esperar de los otros”

A pesar de la victoria 2-1 sobre Unión Española, Colo Colo sigue colista del Campeonato Nacional. Sin embargo, el resultado lo ayudó a acercarse a sus “rivales directos” en la lucha por la permanencia.

Javier Parraguez, delantero y figura del triunfo en Santa Laura, abordó las críticas recibidas durante este tiempo y lo hizo con una particular analogía. “Si leyera todo lo que sale, estaría vuelto loco. Soy muy autocrítico, tengo a mi mamá que es de Colo Colo, así que si me critica ella qué voy a esperar de los otros que no me conocen. El problema es que muchas veces no te llegan críticas, te llegan insultos. Eso es muy distinto. Las críticas son buenas, yo las escucho”, dijo.

El ex Huachipato, además, apeló al envión anímico que le podría dar el gol para el resto del torneo. “El gol te da confianza para lo que queda, para poder afrontar estas 12 fechas que quedan“, expresó.

Bajo esa línea, se refirió al delicado presente deportivo del “Cacique”. “Con mis compañeros estamos todos alineados en entregarse al 200% porque con el 100 no nos está alcanzando. Estamos últimos y no nos dimos cuenta cuando llegamos a esta posición“, cerró.