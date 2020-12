Germán Lanaro y su terrible lesión ante Colo Colo: “Sentí enseguida que me sonó la rodilla”

El 0-0 entre Universidad Católica y Colo Colo no sólo fue amargo para los locales por el resultado, sino que además perdió a un jugador clave en el esquema. En una jugada fortuita, Germán Lanaro sufrió la rotura del ligamento cruzado anterior de rodilla izquierda, lesión que lo dejará por lo menos seis meses fuera de las canchas.

“Obviamente estamos expuestos a estas cosas, pero cuando pasan se sufre. Los primeros días son de bajón, se está un poco más pero el miércoles si Dios quiere ya me operan y arranca la rehabilitación para volver lo mejor que se puede“, reflexionó el defensa en diálogo con Deportes en Agricultura.

El jugador, además, recordó el momento exacto de la dolencia. “Sentí enseguida que me sonó la rodilla y el dolor fue difícil en el momento. Uno siempre tiene la esperanza que no sea grave, pero en el momento me di cuenta que era complicado. Cuando intenté pisar no me respondió la rodilla y ahora queda pensar en la recuperación, volver más fuerte y apoyar desde el lado que toca”, cerró.