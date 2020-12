Joaquín Montecinos y las similitudes con su padre Cristián: “En lo que más nos parecemos es en la personalidad”

Si bien Audax Italiano ha tenido una irregular campaña en el Campeonato Nacional 2020, hay un jugador que ha llamado la atención por su talento y desempeño en algunos partidos: Joaquín Montecinos.

Nacido en Barranquilla, el delantero es hijo de Cristián, quien deslumbró en los ’90 y la primera parte del actual milenio en el fútbol chileno y extranjero. ¿En qué se parece a su papá? Así lo detalla en conversación con Deportes en Agricultura.

“En la personalidad, somos muy parecidos. Siempre hemos sido tipos ganadores, nos carga perder en todo. Tratamos de tener esa mentalidad ganadora de ganar como sea. Hay que ser mañosos en la cancha, mi papá me dijo que tengo que usar los brazos… En la parte de la cabeza somos muy parecidos, somos frontales y vamos para adelante. Siempre decimos las cosas a la cara“, dijo.

Eso sí, el atacante itálico sostuvo que esto último le traía “problemas” con los árbitros. “Me pasa mucho que los árbitros me dicen que me parezco a mi papá, que soy muy pesado, pero no es ser pesado sino que a uno le apasiona el fútbol. En lo que más nos parecemos es en la personalidad“, complementó.

Montecinos, además, explicó algunas características de su juego. “Siempre he sido un jugador que desde chico tuve personalidad, nunca tuve miedo de ir para adelante. Si hay espacios, lo mejor es ir adelante. Ahí se nota el ímpetu, he tratado que mi juego sea desequilibrante. Yo soy más asistidor que goleador, pero ahora último se me ha abierto el arco”, justificó.