Aníbal Mosa y rechazo del bono por parte del directorio: “Tenía la intención de pagarlo, pero el equipo se negó”

El presidente de Colo Colo, Aníbal Mosa, abordó lo que fue la última reunión de directorio de Blanco y Negro, donde fue negado el bono que el mandamás de los albos ofreció para incentivar a los jugadores para salir de la grave crisis futbolística que atraviesa la tienda popular.

En ese sentido, el timonel del “Cacique”, en conferencia de prensa, aseguró que “el directorio votó 6 votos en contra y 3 a favor. Así son los directorios y la democracia. Una vez que ocurrió esto me acerqué a conversar con Esteban Paredes, el capitán del equipo y le dije que de todas maneras iba a pagarlo”.

Para sorpresa de Mosa el “Tanque” y el equipo se negó. “Él manifestó que tuvieron una conversación y que iban a rechazar el bono, no lo van aceptar, a pesar que me había comprometido y dependía de ellos, que nos iban apoyar y que el tema ya no se tocaría más”, cerró.