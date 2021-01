“Se me hace difícil”: Hans Salinas habló de la opción de que la U “se deje perder” ante Deportes Iquique

Este domingo a las 19:15 horas en el Estadio Nacional, Universidad de Chile y Deportes Iquique se enfrentarán en un partido que contiene mucho morbo. ¿El motivo? Ambos equipos están muy complicados en la tabla ponderada y estarán muy atentos a lo que suceda en el cruce entre Coquimbo Unido y Colo Colo, ya que dependiendo de lo que ocurra ahí, los azules se podrían “dar el lujo” de perder. Todo muy insólito.

Hans Salinas, volante de los celestes, conversó con Deportes en Agricultura y se refirió a esta disyuntiva. “Lo he escuchado bastante semanas, pero es difícil que un equipo entre a dejarse perder. Cuando uno entra hay orgullo y vergüenza deportiva, uno como jugador no quiere perder ni el tenis fútbol de los entrenamientos. Se me hace difícil pensar que pueda pasar eso, aparte si la U gana se mete a la Copa Libertadores. Ambos equipos saldrán a buscar el partido, no creo que uno salga a querer perder“, sostuvo.

“Va a ser un partido difícil, enfrentaremos a un gran rival que también está peleando en la parte baja de la tabla en la ponderada, pero estamos convencidos que si hacemos lo que venimos haciendo, podemos sacar provecho”, complementó el mediocampista, quien abordó los polémicos cobros de las fechas recientes.

“Es difícil que los árbitros se equivoquen teniendo tanta tecnología y ayuda. Hay muchas cámaras, deberían cometer menos errores que antes, tratamos de no meternos mucho en el arbitraje porque te saca de foco. Hay situaciones que te sacan y es difícil mantenerse en el juego; nos han cobrados penales pero hay muchas más que no nos han cobrado”, cerró.