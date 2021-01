“Ahora entiendo…”: Pato Yáñez “despedazó” a Iván Morales por fiestas en plena pandemia

Iván Morales está en el centro de la polémica en Colo Colo y no precisamente por su rendimiento deportivo. Meganoticias denunció este domingo que el delantero realiza constantes fiestas en su departamento de Las Condes, situación que no sólo tiene hartos a sus vecinos sino que también pasa a llevar las normas sanitarias vigentes debido a la pandemia del coronavirus.

Bajo esa línea Patricio Yáñez, ex jugador del “Cacique” y panelista de Deportes en Agricultura, cuestionó la actitud del ex seleccionado juvenil. “Yo recuerdo hace un buen tiempo atrás y uno hacía una crítica a su forma física, nos decían que fue un chico que lo pasó mal, que vivió solo, que tiene muchas carencias, que tiene una serie de dificultades… Uno entiende eso, pero a estas alturas de la vida ya, no quiero mencionar las prohibiciones que tenemos para vivir, sino que lo digo lo que lo afecta”, dijo.

Eso sí, no fue la única crítica que realizó. “Ahora yo me explico, entiendo porque a veces tiene un buen partido, o 45 o 50 minutos activos y después desaparece completamente y después no es capaz de tocar la pelota… es por esto. No es que esté todo el día en eso, si esto le llama la atención y lo desvía del trabajo, habrán otras cosas que le provocan lo mismo. Por eso es tan irregular, por eso no explota teniendo tremendas condiciones….Yo cuando vi esto, dije acá está la respuesta, esto es”, cerró.