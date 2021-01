Capitán de Unión Española lamentó la salida de Fuentes: “Una pena gigante; estamos medio para adentro”

Durante el mediodía de este jueves Unión Española sorprendió y anunció el despido de Ronald Fuentes. Si bien el técnico y su cuerpo de trabajo habían renovado su vínculo por todo el 2021 hace casi un mes, la mala racha en el Campeonato Nacional y la salida de algunos jugadores fueron claves para que la directiva diera un giro en su decisión.

Diego Sánchez, arquero de los hispanos, lamentó la salida del DT. “Una pena gigante por la calidad de humano que es Ronald, la calidad de técnico… Estamos medio para adentro (sic) todavía como plantel, en lo personal también; ha sido un gran año en lo mío y gran parte de eso se lo debo al cuerpo técnico. Es una triste noticia y hay que ver como se saca esto adelante”, expresó.

El “Mono”, además, reveló las circunstancias bajo las cuales se enteró de la noticia. “Terminamos el entrenamiento, estábamos comiendo empanadas y justo se dio la sorpresa de la desvinculación de Ronald. Es por los resultados, las últimas presentaciones que tuvimos como plantel en la segunda rueda que ha sido bastante mala en comparación a la excelentísima primera rueda. Esos son los argumentos que nos dieron”, sostuvo.

“Perdimos gente esencial en el funcionamiento del equipo, Palacios era goleador y es una baja sensible; Mejía y la lesión, hubo muchas lesiones que en su momento pesaron y para un plantel tan reducido es claro que juega una mala pasada”, complementó el guardavallas, quien le deseó lo mejor al ahora ex adiestrador de los rojos. “Ha sido bien tedioso, fuerte sicológicamente este año por todo lo que ha pasado como país y equipo y me imagino cómo deber ser para Ronald. Sé que le irá bien donde vaya y lamentablemente no estará con nosotros, le deseo lo mejor, es un gran técnico y persona“, sentenció.