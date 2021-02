Argentina: revelan inédito video de Diego Maradona días antes de morir

Durante los últimas horas la prensa argentina reveló un inédito video de Diego Maradona días antes de morir.

En el registro, compartido por Crónica, se aprecia a la leyenda del fútbol mundial comiendo en compañía de su entonces pareja Verónica Ojeda y mandándole un saludo a Leopoldo Luque, el polémico médico que ha estado en la palestra producto de la filtración de audios.

“Estoy abollado, pero todo bien. Sabes que no me gustan las intimidades, pero cuando estoy con gente buena salgo de mi madriguera. Un beso Luque. Leopoldo Jacinto Luque”, dijo el ’10’, quien no se veía en sus mejores condiciones.

Hay que recordar que el ídolo murió el 25 de noviembre a los 60 años producto de un paro cardiorrespiratorio.