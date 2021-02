Gobierno de Pakistán aseguró que no detendrán la búsqueda de Juan Pablo Morh en el K2 y puede durar 60 días

Este miércoles, el Gobierno de Pakistán, a través del Ministro del Deporte, Raja Nasir Ali Khan, emitieron un comunicado en redes sociales, para actualizar la información respecto a la misión de rescate de los montañistas Juan Pablo Mohr, Alis Sadpara y John Snorri, de quienes se les perdió el rastro el pasado 5 de febrero, cuando iniciaron el ascenso final a la cumbre del K2.

El jefe de la cartera del país asiático, aseguró que “en una reunión de alto nivel, se decidió que las actividades de búsqueda solo pueden iniciarse después de rastrear la ubicación exacta del paradero o la señal imaginaria de los escaladores desaparecidos”.

“Para esto, participarán -al menos- 4 escaladores y 4 rescatistas de gran experiencia“, agregó.

Respecto a lo que se viene en la misión, Ali Khan, complementó diciendo que “es probable que la duración de la búsqueda se extienda hasta 60 días. Las embajadas de ambos extranjeros, también pueden ser admitidas abordo con respecto a las actividades de búsqueda y su asistencia en forma de escaladores de rescate internacionales”.

…Duration of search activity is likely to be extended up to 60 days. Embassies of both foreign nationals may also be taken on board regarding search activities their assistance in form of international rescue climbers.#k2winterexpedition2021#Alisadapara #JohnSnorri #JPMohr

— Raja Nasir Ali Khan (@RNAKOfficial) February 10, 2021