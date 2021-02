Víctor Hugo Castañeda y la oficialización de Lasarte en la Roja: “Martín me parece un tipo serio”

Uno de los nombres que se tomó los medios de comunicación, fue el del uruguayo Martín Lasarte, quien fue oficializado como el nuevo entrenador de la selección chilena. En ese sentido, uno de los que comentó esta situación fue el entrenador Víctor Hugo Castañeda.

En conversación con Deportes en Agricultura, el ex DT de la U aseguró que el charrúa “me parece que es un buen hombre, pero tiene que estar convencida la gente que toma las decisiones. Lasarte me parece un buen hombre, un tipo muy correcto y serio”.

En esa línea, el otrora jugador azul afirmó que “cuando uno lo escucha declarar es el partido que uno vio, eso le da mucha credibilidad. La gente tiene que entender que es imposible que los jugadores jueguen a un ritmo con gran intensidad”.

Respecto a la posibilidad de que el nuevo entrenador de la Roja hubiese sido un técnico chileno, Castañeda cerró diciendo que “me gustaba la idea porque hay técnicos capacitados, pero cuando comenzaron a circular nombres argentinos, no me gustaba que fuéramos la última alternativa”.