Alarcón y el primer microciclo de Lasarte en la Roja: “Pide bastante intensidad y los entrenamientos son bastante productivos”

Martín Lasarte completó su primer microciclo al mando de la Roja. A pesar de la suspensión de los partidos ante Paraguay y Ecuador, válidos por la quinta y sexta fecha de las Clasificatorias Sudamericanas, el uruguayo de igual manera trabajó con algunos jugadores del medio local para así dilucidar la inclusión de alguno de ellos para el camino mundialista.

Tomás Alarcón, volante de O’Higgins, estuvo en los entrenamientos realizados en Juan Pinto Durán y en diálogo con Deportes en Agricultura, resaltó algunas características del estilo de “Machete”. “Estuvo bastante linda (la experiencia), siempre es un orgullo representar al país y con entrenador nuevo todos se juegan una chance. Había mucha joven y de experiencia, hubo entrenamientos muy intensos. Lasarte pide bastante intensidad y los entrenamientos son bastante productivos“, dijo.

Bajo esa misma línea, comentó el trato que tuvo con el seleccionador. “Es súper de piel, se acercó a hablar cuando llegamos, nos dio la bienvenida con su cuerpo técnico. Nos comentaba de los partidos que habíamos jugado en el torneo, conversamos harto. No hay muchas diferencias con Rueda porque fue un entrenamiento, pero tampoco habló de lo que pedirá en los partidos, pero los entrenamientos son muy parecidos (a los de Rueda)”, expresó.

El mediocampista celeste, además, elogió a Luis Jiménez, quien volvió a ser nominado a la Selección tras una década. “No había tenido el placer de conocerlo como persona. La calidad de él todos los sabemos, como persona me sorprendió muchísimo y haber estado con él en un microciclo me dejó la expectativa muy alta de cómo debe ser en Palestino. Tiene una humildad gigante. A medida que iban pasando los días, me di cuenta que él siempre se daba el tiempo de dar consejos, enseñar cosas futbolísticas. Ese tipo de jugadores suma enormemente en un plantel y nos transmitió toda su experiencia en la cancha y fuera de ella. Fue un verdadero placer“, aseveró.