Directiva de Peñarol explicó el posible interés de Colo Colo por Fabricio Formiliano

Información de Cristian Alvarado

Pablo Bengoechea, ex técnico y actual director deportivo de Peñarol de Uruguay, habló con Deportes en Agricultura respecto al posible interés de Colo Colo por Fabricio Formiliano, defensa de 28 años y que estaría en la lista de “prioridades” del técnico Gustavo Quinteros para la presente temporada.

¿Llamó alguien desde Macul? El “Profesor” fue tajante. “Ninguna (oferta recibida), nunca me llamaron. Fabricio tiene contrato con el club hasta diciembre y estamos muy conformes con él. Es un jugador titular del equipo”, dijo.

Sobre la misma, destacó que el “Cacique” no sería el último interesado por el zaguero. “He leído la prensa de que Internacional de Porto Alegre y Colo Colo estarían interesados en él, pero como es esto del fútbol, muchas veces son los empresarios los que ofrecen. Por lo menos, a mí, no me llamado nadie de ningún equipo“, sostuvo.