“No tiene idea”: histórico de la U le dio con todo a Rafael Dudamel y tomó una seria medida

Dos empates y una derrota. El inicio de la temporada para Universidad de Chile no fue como se esperaba, más aún con la temprana eliminación en la Copa Libertadores a manos de San Lorenzo de Almagro y el pobre 1-1 ante Huachipato en el estreno del Campeonato Nacional 2021.

Dichos resultados reflotaron las críticas hacia la metodología del técnico Rafael Dudamel a las cuales se sumó un histórico del club en las últimas horas. Héctor Hoffens, delantero azul en las décadas del 70′ y 80′, le dio con todo al venezolano. “Todos los comentarios que he escuchado es que la U no juega a nada: no tiene un sistema, no tiene claridad, no tiene absolutamente ni una idea futbolística y así no puede llegar a ningún lado. Yo creo que la U va a estar sufriendo un año entero”, dijo en diálogo con el portal En Cancha.

Bajo esa misma línea, tomó una drástica medida mientras el caribeño sea DT de los laicos. “La verdad que no he visto y no voy a ver partidos de la U por varios motivos. Primero que todo, la U no juega a nada, no tiene técnico. Es un entrenador que es pura pinta y pura boca y se muestra mucho por la televisión, le gusta hablar y tiene una excusa en todo sentido, no está a la altura de lo que es la U”, expresó.

“La U es una de las instituciones más grandes de Chile y tiene un estilo. Siempre ha ido al frente, buscando el triunfo, juega aguerrido, metiendo en su área al rival y la U hoy no tiene absolutamente nada, todo eso se ha perdido por una persona que no tiene idea de fútbol“, cerró el otrora atacante.