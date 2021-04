Se formó en la UC, fue seleccionado juvenil y anunció su retiro del fútbol a los 21 años

Yonathan Parancán (21 de abril de 1999) se formó en Universidad Católica y tuvo una chance en el primer equipo durante la etapa de Beñat San José. El 21 de octubre de 2018 fue citado y suplente en la victoria 1-0 sobre Universidad de Concepción y que a la larga fue clave para el título en esa temporada.

Con pasos por clubes de la Primera B como Barnechea y Santiago Morning en búsqueda de mayor continuidad, el defensa de 21 años sorprendió a todos con una súbita decisión: retirarse del fútbol.

“A paso lento, agradecido siempre de la vida. Hoy dejo de ser futbolista profesional. Me voy con la frente en alto, porque nunca le fallé al fútbol. Aprendí mucho, me formé como persona y como jugador. Me voy con los mejores recuerdos, grandes amigos y buenos jugadores. Gracias fútbol por darme los momentos más lindos de mi vida”, sostuvo el zaguero en palabras publicadas en Instagram y replicadas por el portal AS.

Así las cosas, el otrora seleccionado juvenil tendrá un nuevo desafío. Esta vez, lejos de las canchas.