La Roja dio el primer golpe y tomó ventaja en el repechaje olímpico

La selección chilena femenina dio este sábado el primer golpe en el repechaje olímpico al superar por 2-1 a su similar de Camerún, en el cruce de ida disputado en la ciudad de Antalya, Turquía.

En el arranque de la serie, las subcampeonas de la última Copa América jugaron en condición de visitante por lo que quedan muy bien aspectadas para alcanzar el pasaje para Tokio, en lo que sería una histórica clasificación a la cita de los cinco anillos.

La ‘Roja’ presentó un mejor juego a la hora de administrar el balón, mientras que las africanas buscaban aprovechar la velocidad de sus jugadoras para llegar rápido al arco de Christiane Endler, de tranquila faena.

A los 24 minutos se rompió el cero en el Estadio Arslan Zeki Demirc. Tiro libre de Yesenia López por derecha y Camila Sáez cabeceó dentro del área, superando la feble resistencia de la arquera Biyina Michaelly.

En el complemento y cuando comenzaba a bajar el ritmo en el encuentro, el equipo que dirige José Letelier aumentó ,os guarismos en duelo otomano.

El reloj marcaba el minuto 73 cuando la ‘Jefa’ Carla Guerrero mandó la esférica al fondo de la red. Tiro de esquina desde la derecha, pivoteó Daniela Zamora en el primer palo y en el segundo palo apareció la experimentada defensora para empujar la esférica a la red.

Tras cartón, las ‘Leonas Indomables’ colocaron un descuento que pone cierta incetidumbre de cara a la revancha. Tras una floja marca de Guerrero, Ajara Nchout remató de zurda desde el borde del área y batió la resistencia de Endler.

La revancha de esta serie por un boleto a los Juegos Olímpicos de Tokio se jugará el martes 13 de abril en el mismo reducto, pero con Chile ejerciendo de local.

Round 1 to @LaRoja!

🇨🇱 Chile’s women’s football team takes a step towards #Tokyo2020, but 🇨🇲 Cameroon’s hopes are still alive.

Find out what happened in the first leg of the Olympic qualifying playoffs:https://t.co/fYBcirTZ6j@FIFAcom @FecafootOfficie @CAF_Online

— Olympics (@Olympics) April 10, 2021