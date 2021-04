Patricio Yáñez y actitud de Matías Zaldivia: “Me pareció irresponsable”

Colo Colo no sólo lo pasó mal por la derrota 2-1 ante O’Higgins en el Estadio Monumental, sino que también por la expulsión de Matías Zaldivia. El argentino vio la tarjeta roja a los 23 minutos luego de una fuerte infracción sobre Matías Cahais y podría perderse el superclásico del 25 de abril en Macul.

Patricio Yáñez, panelista de Deportes en Agricultura, criticó la actitud del trasandino. “Lo de Zaldivia es una irresponsabilidad, no tiene otro nombre. Un jugador que hizo un tremendo esfuerzo para estar y ayudar en el trabajo defensivo, con hombres que están fuera… Si vas a lo particular, fue una jugada en la salida de O’Higgins que no tenía ninguna importancia porque se valida justamente la infracción”, sostuvo.

“Zaldivia es un hombre de experiencia, llamado a ser el líder inclusive volviendo Falcón. Amerita una sanción no sé si del técnico o los dirigentes, pero Quinteros tiene que sentarse a conversar con él”, complementó el ex puntero derecho.