Real Madrid y Manchester City respondieron al favoritismo y avanzaron a las semifinales de la UCL

Real Madrid y Manchester City respondieron al favoritismo y se convirtieron en los últimos clasificados a las semifinales de la UEFA Champions League.

El elenco español, que ganó 3-1 en la ida, hizo la tarea en Anfield e igualó 0-0 ante el Liverpool. Su próximo rival será el Chelsea que dejó en el camino al Porto.

Por su parte el conjunto de Josep Guardiola replicó lo hecho en Inglaterra y derrotó 2-1 al Borussia Dortmund en Alemania con goles de Riyad Mahrez (55′, penal) y Phil Foden (75′). Descontó Jude Bellingham (15′).

En la fase de los cuatro mejores se enfrentará al Paris Saint Germain que despachó al campeón vigente Bayern Múnich.

The 2020/21 semi-finals are set ✅

🇹🇷🏆 Who will reach the final in Istanbul❓#UCL pic.twitter.com/W7KUOm1uah

