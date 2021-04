Emiliano Amor llegó a Chile y cumplirá con el protocolo sanitario antes de sumarse a Colo Colo

Información de Cristian Alvarado

Colo Colo al fin tiene a uno de los dos jugadores que tanto anheló Gustavo Quinteros. Durante la mañana de este jueves Emiliano Amor llegó a Chile para ponerse bajo las órdenes del técnico.

El defensa, quien procede de Vélez Sarsfield, fue trasladado a una residencia sanitaria donde cumplirá con el protocolo impuesto por el Ministerio de Salud para todas las personas que arriben desde el extranjero.

“Gustavo (Quinteros) siempre estuvo presente en este proceso y me dio tiempo para arreglar las cosas con Vélez, así es que le agradezco por eso. Conversé con él, nada de táctica, pero sí me contó de Colo Colo y de Santiago. Desde que me enteré del interés de Colo Colo, hice todo lo posible por venir acá. Hice un esfuerzo porque Vélez no quería dejarme partir y se pudo llegar a un acuerdo, así es que contento de estar acá”, dijo.

Si bien es un hecho que no jugará el superclásico del domingo contra Universidad de Chile en el Estadio Monumental, en Macul esperan que el argentino esté disponible para la próxima fecha cuando visite a Ñublense en Chillán.