“Espero que el superclásico no sea tan malo ni fome como los anteriores, que sea atractivo”

Colo Colo y Universidad de Chile disputarán este domingo el superclásico 189 de la historia en Primera División y por tercera ocasión consecutiva lo harán sin público debido a la pandemia del coronavirus.

Paradójicamente, los dos anteriores que se jugaron durante la emergencia sanitaria carecieron de emotividad y más allá de los dos empates (1-1, 0-0), estuvieron por debajo de las expectativas.

Patricio Yáñez, quien disputó siete compromisos de esta índole en los ’90, espera un digno espectáculo. “Espero que el superclásico del domingo no sea tan malo ni fome como los anteriores. Entiendo que el público juega un papel súper importante, y esto es otro partido. Esto no es el superclásico, porque sin público o sin salir a la calle, el futbolista no siente presión alguna”, sostuvo el panelista de Deportes en Agricultura.

“No está en el día a día el juego típico de “te voy a ganar”. Es un partido completamente diferente y por lo mismo, por estos argumentos, espero que sea un partido atractivo“, complementó el ex puntero derecho.