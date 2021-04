“El favoritismo para el superclásico lo tiene Colo Colo”

A pocas horas del superclásico entre Colo Colo y Universidad de Chile, programado para las 16:00 en el Estadio Monumental, Patricio Yáñez le endosó la responsabilidad al “Cacique” y lo dio como “favorito”.

“El favoritismo claramente lo tiene Colo Colo, fundamentalmente por su trabajo de mediocampo y es de esperar que Dudamel también recupere la mística que históricamente ha tenido Universidad de Chile y sea un equipo que también salga a proponer”, sostuvo el panelista de Deportes en Agricultura.

Bajo esa misma línea, el ex puntero derecho espera un espectáculo que responda a las expectativas. “No hay público, no hay temores, no hay demasiadas presiones, va a ser un superclásico medio deslavado en este sentido. Por lo tanto espero que haya goles y, como decía don Leonel (Sánchez), ‘que gane el más mejor"”, cerró.