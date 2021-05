“Soy optimista”: Martín Lasarte destacó el presente de los seleccionados en sus respectivas ligas

La Selección Chilena realizó el segundo microciclo bajo el mandato de Martín Lasarte con miras a la doble fecha de las Eliminatorias Sudamericanas y la Copa América. Bajo esa línea, el técnico conversó con el sitio oficial y mostró su optimismo por el buen presente de los jugadores en el exterior.

“Hay algunos que han sido campeones. (Francisco) Sierralta fue campeón (N. de la R: no fue campeón, sino que logró el ascenso), Alexis y Arturo Vidal, hay otros que están en un momento que no compitieron, por ejemplo, Claudio Bravo no competía, ahora está a gran nivel en Betis que está peleando por entrar a Europa League y para Betis es un logro importantes. Charles Aránguiz ha alternado algunos momentos, Guillermo Maripán que está destacado en Mónaco y otros como Erick Pulgar que juega habitualmente“, dijo.

“Creo que es un momento bueno. Seguro ha habido mejores y en este recorrido también ha habido peores, gente que no jugaba, estaba con dificultad, pero yo soy optimista. Veo con recuperación a quienes estaban mal”, complementó el uruguayo, quien aseguró que se comunicará con sus dirigidos.

“Estamos viendo en qué situación están los jugadores del exterior, algunos están terminando sus ligas y algunos van a regresar a Chile antes, otros después. Toda esa información la tenemos que filtrar, tenemos que hablar con ellos porque no lo hemos hecho, pero seguro lo haremos entre hoy y el principio del próximo microciclo, para plantearles una determinada fecha que es en la cual nos vamos a reencontrar para empezar a establecer la preparación de cara a esos partidos”, cerró.