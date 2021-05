Los números de Ben Brereton, la gran sorpresa en la nómina de la Roja

Durante este lunes el técnico de la Roja, Martín Lasarte, entregó la nómina de 30 jugadores para los partidos contra Argentina y Bolivia válidos por la fecha doble de las Eliminatorias Sudamericanas que se disputará en junio.

Del listado hay un nombre que llama enormemente la atención: Ben Brereton. ¿Quién es? Delantero de 22 años nacido el 18 de abril de 1999 en Stoke On Trent, Inglaterra, de padre inglés y madre chilena con pasos por el Notthingham Forest y Blackburn Rovers.

A nivel de clubes ha disputado 135 partidos y marcado 19 goles (promedio de o,14) y en la última temporada con el cuadro blanquiazul anotó siete tantos en 43 compromisos.

Eso sí, hay que consignar que es diestro pero le acomoda jugar por la izquierda y maneja ambos perfiles. De hecho, su mejor funcionamiento lo cumple como asistidor.

🇨🇱 Brereton receives Chile call!@benbreo has received his first call-up to @LaRoja for two upcoming World Cup qualifiers against Argentina and Bolivia.#Rovers 🔵⚪️

— Blackburn Rovers (@Rovers) May 24, 2021