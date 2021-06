Christiane Endler anunció su salida del PSG: “He cumplido un ciclo”

Durante este miércoles, mediante un comunicado en sus redes sociales, Christiane Endler informó su salida del París Saint Germain. Luego de cuatro temporadas en las cuales logró la Copa de Francia y Division 1, la arquera dará un nuevo paso en su carrera.

“Quiero comunicar que luego de un profunda reflexión de muchos meses he decidido no renovar con el Paris Saint-Germain. Luego de cuatro temporadas en este maravilloso club, creo que he cumplido un ciclo. Es momento de buscar otro proyecto deportivo donde pueda seguir sumando experiencia, creciendo y aprendiendo, donde se apueste por el fútbol femenino de igual a igual”, dijo.

“Quiero agradecer a mis compañeras por toda su entrega, esfuerzo diario, risas y por todos los momentos difíciles que logramos superar juntas. Agradecer al cuerpo técnico por su confianza y cariño”, complementó la capitana de la Roja, cuyo futuro estaría en el Olympique de Lyon, uno de los gigantes de Europa.