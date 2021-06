UEFA hace historia y anuncia la eliminación del “gol de visitante”

Durante la mañana de este jueves la UEFA realizó un histórico anuncio. A partir de la temporada 2021-22, próxima a comenzar, se eliminará la regla del “gol de visitante” en todas las competiciones continentales masculinas, femeninas y juveniles.

“Se ha debatido en varias reuniones de la UEFA en los últimos años. Aunque no ha habido unanimidad de opiniones, muchos entrenadores, aficionados y otras partes interesadas en el fútbol han cuestionado su justicia y han expresado su preferencia por la abolición de la regla. Es justo decir que la ventaja de jugar en casa ya no es tan importante como antes“, sostuvo Aleksander Ceferin, presidente de la entidad.

Así las cosas, y en caso de empate en una serie de la Champions League, Europa League y Conference League, se definirá por alargue y penales.

⚽ The away goals rule will be removed from all UEFA club competitions from the 2021/22 season.

Ties in which the two teams score the same number of goals over the two legs will now have two 15-minute periods of extra time, and, if required, penalty kicks.#UCL #UWCL #UEL #UYL

— UEFA (@UEFA) June 24, 2021