¿Recado a Quinteros? El enigmático mensaje de Nicolás Blandi en las redes sociales

Nicolás Blandi ha sido una de las grandes decepciones de los últimos años en Colo Colo. El delantero llegó en enero de 2020 con una altísima expectativa dado su importante currículum, pero sólo ostenta dos goles en 21 partidos con los albos y ni siquiera es considerado por Gustavo Quinteros.

“Nicolás Blandi no está a disposición, se mantiene lesionado. No pudo nunca volver a tener un nivel deportivo como para jugar y demostrar sus condiciones. Es una pena, porque en algún momento en otros clubes ha mostrado un buen nivel de juego. Hace un tiempo largo que no está disponible por sus lesiones”, dijo el técnico durante la tarde del martes.

La “respuesta” del atacante llegó este miércoles y fue por redes sociales. “Lo que Juan dice de Pedro habla más de Juan que de Pedro“, publicó en Instagram. ¿Recado al DT? Sólo él tiene la respuesta.