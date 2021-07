¿Partirá a Racing Club? Pablo Galdames se despidió de Vélez Sarsfield: “Me voy con la cabeza en alto”

Durante las últimas horas Pablo Galdames decidió su futuro: no continuará en Vélez Sarsfield. Mediante las redes sociales, el chileno comunicó su salida del cuadro argentino con el cual tenía contrato hasta el 30 de junio.

“Como ha sido de publico conocimiento hace ya un par de semanas, no extenderé mi contrato con el Club Atlético Vélez Sarsfield. Tengo muchos sentimientos encontrados y lo que mas siento por el club y la gente que trabaja en él es plena gratitud. Agradecer a la institución por haber confiado en mi y abrirme las puertas del club para que haya podido seguir desarrollándome como jugador y como persona”, sostuvo el nacional, quien agradeció a todos los componentes de la institución.

“Quiero agradecer también a todos los funcionarios y a todos mis compañeros. Repetirles lo que les dije el día que nos despedimos… se quedaron con un pedacito de mi corazón! Día a día me hicieron sentir como en casa. Pasamos buenos y malos momentos y siempre todos juntos buscamos un objetivo común: devolver a Vélez a los lugares que se merece”, aseveró.

“Me voy con la cabeza en alto, sonriendo y con la tranquilidad de que siempre dejé todo y siempre trate de hacer lo mejor posible para ayudar al equipo desde el lugar que me tocó”, sumó el ex Unión Española, quien podría continuar su carrera en otro importante conjunto trasandino: Racing Club.