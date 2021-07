Pablo Aránguiz, su experiencia en la Copa América y el bullado episodio del peluquero

Pablo Aránguiz se reintegró a los trabajos de Universidad de Chile luego de su experiencia con la Roja en la Copa América Brasil 2021 y el cumplimiento de la cuarentena respectiva tras llegar al país.

El volante, quien jugó seis minutos en el 1-0 sobre Bolivia en Cuiabá, expresó sus sensaciones por su primera gran oportunidad con la Selección. “Fue una muy linda copa, una muy linda experiencia. La verdad me lo tomé con bastante orgullo para mí y para mi familia. Haber debutado, haber sumado minutos, es algo muy importante para mí”, dijo.

Sobre la misma, abordó el complejo episodio de “indisciplina” donde un peluquero ingresó al hotel de concentración y rompió la burbuja sanitaria establecida por la Conmebol. “Fue un tema delicado, hubo una sanción de por medio, y el aprendizaje es que no debe volver a pasar. Me servirá para no volver a hacerlo“, aseveró.

