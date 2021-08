Lionel Messi en su presentación con el PSG: “Jugar junto a Neymar y Mbappé es una locura”

Lionel Messi fue presentado como nuevo jugador del Paris Saint-Germain. En el Parque de los Príncipes, y con la camiseta número 30, el argentino dio sus primeras declaraciones desde su arribo al club parisino.

El trasandino dijo estar contento con llegar a la Liga 1 y reconoció que fue difícil tomar la decisión de partir del Barcelona. “Estoy muy feliz. Mi salida del Barça fue muy dura, son muchos años, es difícil el cambio de tanto tiempo, pero la felicidad aquí es enorme. Quiero que pase esto rápido para ponerme a entrenar ya”.

“Todo lo de esta semana ha sido duro y rápido, emocionante sin dejar atrás todo lo que me tocó vivir y pasar, pero ahora estoy ilusionado por esta nueva etapa que me toca vivir con mi familia. Me han pasado muchos sentimientos por el cuerpo en tiempo récord, nadie está preparado para vivir esto tan de golpe”, agregó.

Respecto a su debut con la camiseta del Paris Saint-Germain, aseguró que deberá esperar. “Vengo de estar un mes parado. Ayer vi a Pochettino y al cuerpo técnico. Seguramente tenga que hacer una pretemporada solo, empezar a entrenarme bien y cuando esté preparado empezar a jugar. Espero que sea lo antes posible porque tengo muchas ganas, pero no puedo decir una fecha”, comentó.

El argentino que ganó todo con la camiseta del Barcelona, aseguró que su arribo a Francia lo ilusiona con conseguir nuevamente la Liga de Campeones. “Se puede tener un equipazo y no ganar la Champions. Es una competición donde están los mejores, hay que tener un grupo unido y fuerte como creo que es este vestuario, y luego hace falta suerte, claro. No siempre gana el mejor, es un torneo especial y eso lo hace tan importante. Siempre dije que mi sueño es volver a ganarla, creo que estoy en el sitio adecuado”.

Por último, se refirió a la posibilidad de compartir en el campo junto a Mbappé y Neymar. “Jugar con Neymar y Mbappé es una locura. Se han hecho fichajes espectaculares. Mucha ilusión por empezar a entrenar y a competir. Lo haré con los mejores y eso siempre es lindo y hermoso”, sentenció.